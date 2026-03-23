政府は、ガソリンなどの燃料費補助に充てるため、２０２５年度予算の予備費から８０００億円程度を支出する方針を固めた。２４日にも閣議決定する。政府は１９日から石油元売りへの補助を行い、ガソリン価格を１リットル当たり１７０円程度に抑える方針を示している。資源エネルギー庁は、２２日の週の店頭価格が１リットル当たり２００円２０銭になると見込み、１９〜２５日の補助額を３０円２０銭とした。片山財務相は１３