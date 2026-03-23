グラビア界はもちろん、俳優やアイドルとしても活躍する豊田ルナさんのFLASHデジタル写真集「豊田ルナUpdated-Me」がリリースされました。【写真】誘惑目線から逃げられない？オトナな眼差しの豊田ルナさんミスマガジン2019でグランプリを受賞した豊田さん。カラフルで健康的なビキニから引き締まったボディラインを堪能できるワンピースまで4着の衣装に着こなしている今作。チャームポイントとも言える天真爛漫な笑顔はそのまま