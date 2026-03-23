NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏すぎる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ３月22日に放送された第十一回「本圀寺の変」で、三好三人衆から襲撃を受けた将軍・足利義昭でしたが、藤吉郎・小一郎兄弟のおかげで窮地を脱します。喜び合う二人を見て、義昭が呟いたセリフに対し、複雑な思いを抱いた視聴者が多かったようで…。