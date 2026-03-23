新型RAV4どのようなボディカラーがある？トヨタは2026年3月9日、シリーズのなかでも高い走行性能を誇る新型「RAV4」のプラグインハイブリッド（PHEV）モデルを発売しました。各グレードごとにどのようなボディカラーがラインナップされているのでしょうか。RAV4は、1994年に「アウトドアでも街乗りでも楽しい」新ジャンルのSUVのパイオニアとして誕生しました。以来、約30年にわたり世界中のお客様に愛されており、現行モデル