2リッター「直4」採用のサニー後継機！日産のカナダ法人は2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーで新型4ドアセダン「セントラ」を公開しました。発表直後から注目が集まり、ユーザーからの反響も広がっています。北米で長く親しまれてきたセントラは、1982年のデビュー以来、実用性と信頼性を軸に幅広いユーザーから支持されてきました。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”セダン」です！ 画像で見る（