全寮制の高校に通う息子のユウトが帰省することになり、私は嬉しくて張り切って準備しました。寮生活で頑張っているわが子に、少しでもおいしいものを食べさせたい、ゆっくり過ごしてほしいという気持ちがどんどん膨らんでいったのです。豪華な料理を並べ、ケーキを用意し、朝食も旅館のように整えてみました。しかし、ユウトから返ってきたのは「もっと普通でいいよ」という意外な一言でした。その言葉の意味がわからず戸惑いなが