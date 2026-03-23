今が旬の尾鷲の「春ブリ」。今年は不漁に加えて、イラン情勢の影が… 【写真を見る】旬の“春ブリ” 原因不明の不漁にイラン情勢悪化で漁港は…｢水揚げ少なく燃料費も高騰で苦しい｣ 三重･尾鷲市 数十メートルにわたり続く長い行列。お目当ては、その日の朝に水揚げされたばかりの天然のブリです。 「おいしい」「脂がのっている、めっちゃおいしい」 3連休中日の21日、三重県尾鷲市の早田町では「ブリまつり」が開かれ、