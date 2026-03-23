去年、上武大学に創設されたラグビー部に新入生が加わり、２３日から本格的に練習がスタートしました。 明和県央高校ラグビー部でチームを１１回花園に導いた成田仁監督を迎え、去年４月に誕生した上武大学ラグビー部。チームには、４月に入学予定の２２人の選手が新たに加わりました。そして、チームのロゴが入ったスーツやバッグなどが配られました。 ラグビー部は、こ