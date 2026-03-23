伊勢崎市役所 任期満了に伴い来月行われる伊勢崎市議会議員選挙の立候補予定者説明会が開かれ、定数３０を上回る３７陣営が出席しました。 伊勢崎市選挙管理委員会によりますと、２３日の説明会には、現職２１、新人１４、元職２の合わせて３７陣営が出席しました。 任期満了に伴う伊勢崎市議選は、来月１９日に告示され２６日に投開票されます。なお、今月１日現在の選挙人名簿登録者数は男女合わせて１６万６２７４人で