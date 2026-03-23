去年３月、太田市の合併２０周年を記念して開催された第九のコンサートから１年。「あの感動をもう一度」と集まったメンバーらが、２２日に太田市でコンサートを開きました。 演奏を披露したのは、去年３月に太田市で開かれた「３０００人の第九コンサート」に携わった指導者らが発足した、太田第九を歌う会です。歌う会は、もう一度第九を歌おうと結成されたもので、新たに市民プロジェクトを立ち上げ、