群馬銀行は、高崎市にある倉賀野・中居・新町の３つの支店を統合し、２３日に新店舗をオープンさせました。 高崎市倉賀野町の国道１７号沿いに新たにオープンしたのは、群馬銀行倉賀野支店・中居支店・新町支店です。旧店舗の老朽化などに伴い統合し、より専門的なサービスを提供します。 新しい店舗は鉄骨２階建てで、延べ床面積は約１５００平方メートル。宿場町の瓦葺きをイメージした濃いグレ