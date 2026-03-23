山形市が高速道路近くに整備を進めてきた新たな産業団地が完成し、記念式典が行われました。半導体関連の企業など区画の分譲率は８割を超えていて、山形市では産業の振興につなげていきたい考えです。 【写真を見る】新たな流通拠点へ山形自動車道・山形北インター近くに産業団地が完成分譲率は8割超（山形市） 「山形北インター産業団地」は、山形市が、産業の振興と雇用の場の創出を目的に２０１６年から基本