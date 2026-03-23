上野村で２１日に発生した山林火災で、２３日もヘリコプターなどによる消火活動が続けられましたが、鎮火には至っていません。 この山林火災は、２１日に上野村乙母で発生したもので、これまでに約９６ヘクタールが焼け、プレハブ小屋１棟が全焼しました。けが人は確認されていません。 県によりますと、２３日も朝から地上に加え、県や長野県の防災ヘリ、それに自衛隊のヘリコプターが消火活動にあたりました