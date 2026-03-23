「高崎映画祭」の授賞式が２２日に行われ、受賞した伊藤沙莉さんらが映画ファン約１０００人を前に喜びを語りました。 ことしで３９回目を数える映画の祭典「高崎映画祭」。授賞式は、２２日に高崎芸術劇場で行われ、受賞した１０人と１組が登壇しました。司会は今回初めて、太田市出身の俳優・岡田浩暉さんが務めました。 式では受賞者一人一人にプロデューサーの志尾睦子さんなどから賞状とトロフィーが贈ら