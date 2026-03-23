プロ野球シーズンの開幕を盛り上げようと、楽天イーグルスで日本一を経験した２人がきょう、山形市で球団フラッグの取り付け作業を行いました。 【写真を見る】銀次と岡島が駆けつけ取り付け作業！中心街に楽天イーグルスの応援フラッグ掲示13年ぶりのリーグ優勝を！（山形市） 「たけろうにあいにきました」 「岡島だ！！（岡島さん）おはようございます～」 山形市七日町を訪れたのはプロ