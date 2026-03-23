3月、新潟市南区の『アグリパーク』で双子のヤギが生まれました。他のヤギやヒツジも出産を控えていて、ベビーラッシュの春を迎えます。 ■柿木哲哉記者 「畜舎にやってきました。こちらに先日生まれたヤギ2頭がいるということなんですが・・あ！いました。いまくつろいでますね、小さくてかわいいです。」 名前は「ひなこ(♀)」と「あまね(♂)」。3月12日に誕生した双子で、体重は6～7kgほどです。