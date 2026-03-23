牧 千晴記者「八丁堀交差点です。あちらの大きなビルの上看板の部分に落書きがされています。一体だれがどのように落書きをしたのでしょうか」 落書きが見つかったのは多くの人が行き交う中区八丁堀交差点付近のビルの屋上にある看板です。 ２３日午後、警察へ目撃情報が寄せられ落書きが発覚しました。 「びっくりしました」 中央署管内ではこの１カ月で落書きに関する被害届が複数件出されているということです。 Ｑ．落書