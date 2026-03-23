ミナモアの９階ソラモア広場で開かれたイベントに登場したのは人気お笑い芸人のなかやまきんに君です。 このイベントはＪＲ西日本が去年の３月から始めているメタバース空間「バーチャル広島駅」を５月からさらにパワーアップすることを記念して開かれ、「バーチャル広島駅おもしろ活用コンテスト」で受賞した「みんなでスクワットする」という企画が実現しました。 参加者「筋肉ムキムキでうれしかった