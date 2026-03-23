●下関の気象台のサクラも 開花発表は秒読み状態●天気は周期変化 あす24日(火)午前は晴天も25日(水)は雨傘活躍●サクラ開花は順調 来週には一番の花盛りへ＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 先週の月曜日・16日に岐阜、高知、山梨県の甲府を皮切りに始まった、今年のサクラ開花前線…この1週間の間で西日本、東日本の各地で続々と気象台によるサクラ開花が観測され、きょう23日(月)は、京都、熊本、埼玉県の熊谷で開花の発表がありました。そ