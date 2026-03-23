江戸時代から続く長崎市の料亭で、和と洋がコラボした卓袱料理を楽しむイベントが開かれました。 江戸時代から続く長崎市の料亭「一力」で行われたのは、新しい卓袱料理を楽しむイベントです。 長崎ならではの食の価値を再認識してもらおうと、県の事業で行われました。 （料亭 一力 8代目 山本 卓さん） 「長崎の郷土料理の卓袱料理を、ほどき編み直すということで本日、料理を提供していく」 一力8代目の山本 卓