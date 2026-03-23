現地23日、R&AとUSGAのコンフォーミング（適合）リストの「ドライバー」カテゴリに、タイトリストの新作ドライバーが登録された。既報の通り、モデル名は『GTS2』（左用も有り）と『GTS3』（同）、『GTS4』（同）で、計6つのヘッドが確認できた。【画像】モノクロではない、『GTS2』の実際のソールデザイン適合リストの「識別マーキング」で気になるのは、現行『GT』にはなかった「TITLEIST DESIGN」の記載がソールにあること