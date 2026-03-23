映画「ザ・ウーマン」や「魔界転生」などで知られた女優の佳那晃子（かな・あきこ）さんが２１日に死去した。関係者がデイリースポーツの取材に明かした。７０歳。東京都出身。２０１３年にくも膜下出血で倒れてから１３年２カ月にわたってリハビリを続けていた。１９５６年３月生まれ。７４年に１７歳でデビューした。「佳那晃子」名義での初作品となった８０年の映画「ザ・ウーマン」で、女義太夫の生き様とエロスを体当たり