昨年のグランプリ（ＧＰ）を制した郡司浩平（３５）＝神奈川・９９期・ＳＳ＝の祝勝会が２３日、横浜市のホテルで関係者２００人を集めて行われた。昨年がうれしいＧＰ初制覇となった郡司。「目指していたところなのでうれしいし、何より応援してくれた方々に喜んでもらえたのが」。賞金の使い道は特にないようだが、確定申告で「税金の多さにビックリ」と笑わせた。年頭からＧ３を勝ちまくった昨年と比べ、今年はもうひとつ