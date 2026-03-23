オイシックス新潟アルビレックスBCは3月21日、楽天とのホーム開幕戦で見事、今シーズン初勝利を挙げ、訪れた多くのファンと喜びを分かち合いました。 21日、ハードオフエコスタジアムには、オイシックスのホーム開幕を待ちわびる多くのファンの姿が。【ファン】「今季初の勝利を見に来た。応援している」【ファン】「（ホーム開幕を）ずっと楽しみにしていたし、新戦力も活躍している話も聞く。ホ&