新潟県佐渡市で3月22日までの3日間、“はんが”の甲子園が行われました。高校日本一に輝いたのは？3日間にわたる熱戦の模様を取材しました。 19日、佐渡市を舞台に開幕した『はんが甲子園』。全国から予選を勝ち抜いた13校が“佐渡は語る”をテーマに、3人1組で作品を作り上げます。開会式を終えると、生徒たちは題材探しのため外へ。新潟県代表の佐渡中等教育学校は、真野地区にある国の重要有形文化財・五重塔などを訪れ