卒業式など節目を迎えるシーズンにピッタリな“花束”を紹介します。 3月23日朝の新潟市中央卸売市場。【氏田陽菜アナウンサー】「3月は別れの季節といわれる一方で、感謝を伝える機会も多くあります。そこで重宝されるのが花束。キュッと束ねられた花を見ると、晴れやかな気持ちになります」鮮やかなチューリップ、ダリアにガーベラ。オレンジやピンクなど明るい色で統一された王道の花束は幅広い世代か