豪雪地として知られる新潟県津南町で3月22日、雪下にんじん掘り競争が行われました。 豪雪地として知られる津南町の特産『雪下にんじん』をPRしようと、毎年この時期に開催されている『雪下にんじん掘り競争』。5回目の今年は、県の内外から32チーム約170人が出場しました。【参加者】「ニンジンあるじゃん…折れている」1mほど積もった雪の下にあるニンジンを20分で何本収穫できるかを競います。【参加者】「ファー