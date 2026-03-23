新潟市の2月議会で市が提出した新年度分の41議案が採決されました。この中には過去最大となる総額4425億円の新年度当初予算案も含まれています。新年度予算案は能登半島地震からの復旧・復興と物価高への対応を最優先課題に、それぞれ52億円と33億円を計上。また、重点項目として『活力あふれるまち』『若者や子育て世代に選ばれるまち』『持続可能なまち』の3つを掲げています。3月23日の議会では「市民所得向上の方向が見えない