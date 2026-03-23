「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２３日、ＴｉｋＴｏｋを新規更新。サッカー・ベルギー１部リーグのシント＝トロイデンＶＶ（ＳＴＶＶ）の後藤啓介選手と対談した。「にしたん−」はＳＴＶＶのプラチナスポンサーで、西村氏は代表を務めている。今年はサッカーのワールドカップイヤーで、西村氏は後藤選手について「もう確実に（日本代表に）選ばれて、招集されて活躍してく