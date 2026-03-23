春のセンバツ高校野球。帝京長岡は3月23日の第1試合で宮城県の東北と対戦するも初戦突破ならず…。一方の日本文理は21日、高知農業と初戦を戦い、8－1で勝ち、2回戦進出を決めました。 去年秋の北信越大会を制し、春・夏を通じて初めて甲子園の土を踏んだ帝京長岡。総勢800人の応援団が駆けつける中、東北大会ベスト4の東北に挑みました。しかし、初回、エース・工藤の立ち上がりが安定しません。【帝京長岡工藤壱