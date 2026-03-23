元ＢＩＧＢＡＮＧのＴ．Ｏ．Ｐがこのほど、初のソロアルバムをリリースすることが明らかになったと現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によると、Ｔ．Ｏ．Ｐの個人事務所・ＴＯＰＳＰＯＴピクチャーズ関係者が同メディアの取材に応じ「４月３日午後６時、主要音源サイトで初のソロフルアルバム『ＡＮＯＴＨＥＲＤＩＭＥＮＳＩＯＮ』を公開する」と明かしたことを伝えた。さらに「時間をかけて準備したアルバ