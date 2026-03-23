ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」が、24日に開幕する。23日は出場選手による前検業務が行われた。同期がしっかりと仕立ててくれている。大久保佑香（24＝埼玉）の29号機は、同じ128期の加藤優弥が前回使用者。「ペラを見たけど、きれいにしてくれています」とニッコリ笑顔だった。ただ、特訓の感触は芳しくない。「パワーが足りないですね。スタートも景色の割にはコンマ10ほど届いていません