サッカー女子日本代表のアジア・カップ優勝報告の記者会見で、笑顔で優勝カップを持つニールセン監督＝23日、東京都文京区サッカー女子のアジア・カップで2大会ぶり3度目の優勝を果たした日本代表「なでしこジャパン」のニールセン監督が23日、東京都内で優勝報告の記者会見を行い「素晴らしい大会を過ごせた。正しい道を進んでいる」と手応えを語った。地元オーストラリアとの決勝では、相手のパワーに屈せず1点リードを守り