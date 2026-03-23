23日の参議院本会議で、国民民主党の江原久美子議員が「665万円の壁」の問題を取り上げた。【映像】高市総理の回答（実際の様子）江原議員は新たに出現した「665万円の壁」を問題視。年収665万円を超えると基礎控除が減少する制度になったためにおきる問題だが、「基礎控除は憲法25条の生存権に基づき、年齢、性別、職業に関係なく最低限の生活に必要な所得には税金をかけない、という趣旨で設けられた控除です。給与収入によ