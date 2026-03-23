日本循環器学会などは２３日、脳死者から提供される心臓の移植対象となる患者の選定で、余命１か月と予測される６０歳未満の患者を最優先とする新基準の運用を４月から始めると発表した。現在は、待機期間が長い患者が移植を受けやすい基準となっており、より緊急度の高い患者を優先することで救命につなげたい考えだ。日本臓器移植ネットワーク（ＪＯＴ）によると、２０２５年末時点の心臓移植の待機患者数７９８人に対し、同