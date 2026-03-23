俳優・漆山拓実がこのほど、東京・下高井戸シネマで行われた、初主演を務めた短編映画「桃味の梨」の舞台あいさつに、共演の岩田奏、蘇諐淳（スー・ユチュン）監督と出席した。今作は、同級生を相手に「レンタル彼氏」として小遣いを稼ぐ高校生・真の姿を描く物語。「大阪アジアン映画祭」インディ・フォーラム部門にて入選したことを受け、２７日まで同所で上映されることが決定した。この日は、気になるタイトルの由