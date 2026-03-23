【バイオハザード RE:3】 セール期間：3月27日まで 特別価格：399円 カプコンは、SteamにてPC用サバイバルホラー「バイオハザード RE:3」を90%オフの399円で販売するセールを実施している。 「バイオハザード RE:3」は2020年にリリースされたタイトルで、1999年発売のPlayStation用アクションアドベンチャー「バイオハザ}