直木賞作家でタレントの志茂田景樹さん（85）が2026年3月22日にXで、関節リウマチを患っている現在の「両腕の状態」を投稿。病状を説明する一方で、「今年は久々に小説の単行本を出版できそう」と前向きにつづった。「生かされているんだな。素直に考えることができます」志茂田さんのXのプロフィールには、「2017年、関節リウマチを発症、現在要介護5ながら車いすも利用しています」と記載されている。志茂田さんは23日、自身の写