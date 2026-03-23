2025年6月、愛知県豊田市で、交際相手の女性を殺害した疑いで逮捕された男について、名古屋地検岡崎支部は容疑者死亡で不起訴処分としました。 23日付で不起訴処分となったのは、逮捕当時20歳だった豊田市の男です。 警察によりますと、男は2025年6月、豊田市の集合住宅で、交際相手の女性(当時19歳)の胸などを包丁のようなもので複数回刺すなどして殺害した疑いで逮捕されました。 男は送検された後、刑事責任能力を