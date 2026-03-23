春のセンバツ高校野球で三重が接戦を制し、春夏通算30勝目を挙げました。 8年ぶりのセンバツで、栃木の佐野日大と対戦した三重。 お互い譲らず迎えた6回。先発・上田晴優投手がこの試合初めてピンチを迎えますが、打たせて取る粘りのピッチングで得点を与えません。 その裏。ヒットとフォアボールで満塁のチャンスを作り、打席には7番・大西新史選手。頼れるキャプテンが均衡を破るタイムリーヒットを放