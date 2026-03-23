トランプ政権は「コスト削減」がすべてだと言い張ってきた──自ら戦争を始めようとする時を除いては。アメリカ現政権の暴走は、もちろん日本で暮らす我々にとっても他人事ではない。国防総省が今月初めに議会へ提出した報告書によると、ドナルド・トランプによる対イラン戦争の最初の6日間だけで、113億ドル（約1.8兆円）という凄まじい費用が投じられた。この金額は今後、加速度的に膨れ上がると予想されている。ワシントン・ポ