11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。 3月16日（月）の放送では、春から大学生になるリスナーから届いた「入学までにやるべきこと」という相談に対し、自身の経験を交えてアドバイスを送りました。INI郄塚大夢＜リスナーからの相談＞私は次の春から大学生に