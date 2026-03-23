知事定例会見(香川県庁) 香川県では2026年から「12月3日」は地元への愛着を深める「県民の日」です。池田知事は、この日、学校を休みにしたいという考えを示しました。 （香川県／池田豊人 知事）「特に次代を担う若い世代の方には、この日に香川の持っているいろいろな魅力や財産について改めて感じる日になっていただけないかなと、そういった特別な日になってほしいなと」 1888年に香川県が愛媛県から独立した日