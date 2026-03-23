統合3校合同の閉校式(倉敷市下津井吹上) 岡山県倉敷市下津井地区にある2つの小学校と1つの中学校が統合し、4月、倉敷市初の義務教育学校が開校します。3つの学校が合同で閉校式を行いました。 閉校するのはいずれも倉敷市立の下津井東小学校、下津井西小学校、下津井中学校です。下津井中学校で合同の閉校式が行われ、3つの学校の児童・生徒、合わせて約100人と保護者や卒業生らが出席しました。 （下津井東小学校5