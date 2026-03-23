岡山城天守年度当たり過去最多43万9885人目の来場者午前11時半ごろ 岡山城天守の2026年度の来場者数が53年ぶりに過去最多を更新し、記念のセレモニーが行われました。 23日午前11時半ごろ、過去最多となる43万9885人目の来場者が訪れました。最多更新の来場者となったのは、京都市から来た間所明穂さんと長女の沙弥さんです。 2人には、記念の品として、烏城彫のお盆とオリジナルの御城印が贈られました