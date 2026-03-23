去年8月の24時間テレビでは、福岡・佐賀でおよそ3460万円の募金が寄せられました。募金で購入された福祉車両が23日、福岡県と佐賀県の団体に贈られました。福岡県と佐賀県の合わせて10の福祉施設などに贈られたのは、リフト付きバスや、スロープ付きの自動車など10台です。リフト付きバスを贈られた社会福祉法人の責任者は「送迎や外出支援に大きな力になる」と話しました。去年8月に放送された24時間テレビでは、全国で19億