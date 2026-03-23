女優の佳那晃子（かな・あきこ、本名・関田祐子＝せきた・ゆうこ）さんが２１日午前２時１９分、尿路感染症のため静岡・東伊豆町の病院で死去した。７０歳だった。２３日、元所属事務所がスポーツ報知の取材に認めた。東京都出身。親族で密葬する。喪主は夫の放送作家・源高志（本名・関田俊＝せきた・たかし）さん佳那さんは１９７４年、１７歳で映画「襤褸（らんる）の旗」でデビュー。８０年に公開された主演映画「ザ・ウー