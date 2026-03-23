２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、大阪市中心部に２２日、若い雄のシカ１頭が現れ、市側は餌付けをしないよう呼びかけ。約３０キロ離れた奈良公園から来たのではないかという説もあることを報じた。コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「奈良のシカって特別に『奈良のシカ』として天然記念物になっているから、奈良公園を出てきちゃうと、ただの野生のシカなん