ドジャース・大谷翔平投手（３１）が侍ジャパンとして参戦した３月のＷＢＣで着用したビジター用ユニホームが２２日（日本時間２３日）、米大リーグ公式オークションで１５０万１０ドル（約２億３９００万円）で落札された。入札件数は驚異の「２９８」で、熾烈な争いとなった。前回２３年大会では、オーストラリア戦で着用したビジターユニホームが１２万６１１０ドル（約１７００万円＝当時）で落札されており、今回は１０倍