大相撲の元大関若嶋津で１５日に肺炎のため６９歳で死去した日高六男さんの通夜が２３日、千葉県市川市内で営まれ、角界出身者ら約４００人が弔問に訪れ、「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。取材に応じた元横綱・若乃花の花田虎上さんは「父の弟弟子ですから、いつも可愛がっていくれた。父にまた会って、お酒を飲んで楽しんでくださいと声をかけました」としみじみ。「いつも笑顔で、あんな優しい親方はい